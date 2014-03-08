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رسميًا .. الزمالك يواجه ناكانا ” العنيد ” فى دورالـ16بدورى أبطال أفريقيًا

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رسميًا .. الزمالك يواجه ناكانا ” العنيد ” فى دورالـ16بدورى أبطال أفريقيًا رسميًا .. الزمالك يواجه ناكانا ” العنيد ” فى دورالـ16بدورى أبطال أفريقيًا

تأكد بشكل نهائي مواجهة الزمالك لفريق في الدور الـ 16 من بطولة دوري ابطال افريقيا بعدما تخطي الزمالك نظيره كابو سكورب بطل النيجر فى دور ال32.

و أطاح نكانا الزامبي بمنافسه كمبالاسيتي الاوغندي بعد الفوز عليه في عقر داره 2\1 بعدما تعادل في ملعبه وامام جماهيره 2\2 وهو ما يدل علي بطل زامبيا الهجومية واجادته للعب خارج ملعبه بينما يعاني من ضعف في خط دفاعه وحارس مرماه واللعب تحت ضغط جماهيري وهو ما ادي الي تعادله في ملعبه مع كمبالاسيتي في ملعبه بزامبيا .

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب ستكون خارج القاهرة وحدد الاتحاد أحد أيام 21 أو 22 أو 27 مارس الجارى لإقامة المباراة، فيما ستكون مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من ذات الشهر.

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