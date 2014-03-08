سكرتير الوفد بالفيوم يستنكر محاولة مجهولين إحراق استراحة رئيس المدينة

استنكر الدكتور احمد برعى، سكرتير عام لجنة الوفد بالفيوم ،محاولات مجهولين إشعال النيران فى استراحة اللواء احمد الجزار، رئيس مركز ومدينة سنورس، بالقاء بعض زجاجات ” المولوتوف” ،واضاف برعى، أنه يتساوى فى ذلك إذا كانت دوافع سياسية وهو الامر الذى لم يتأكد او جنائية فى صورة أنتقام شخصى من رئيس المدينة على خلفية قيادته لحملات متتالية لإزالة بعض المبانى المخالفة التى قام اصحابها بالبناء على الاراضى الزراعية بالمخالفة للقانون .

> كان مجهولين، قد حاولوا إشعال النيران فى استراحة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم ، عن طريق قذف الاستراحة بزجاجات المولوتوف ، أثناء وجود رئيس الوحدة داخلها لأسباب مجهولة.

تمكن العمال بالاستراحة بمساعدة الأهالي من السيطرة على النيران التي اشتعلت بعيدا عن الأماكن التي كانت من الممكن أن تسبب أضرارا جسيمة داخل الاستراحة لولا أنها أخطأت طريقها و سقطت بمحيط الاستراحة .

تم إخطار اللواء الشافعي حسن، مدير أمن الفيوم، و مأمور مركز شرطة سنورس بالواقعة ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.