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” لابديل عن الفوز ” شعار الإسماعيلي أمام بطل الكونغو ..غدًا

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” لابديل عن الفوز ” شعار الإسماعيلي أمام بطل الكونغو ..غدًا ” لابديل عن الفوز ” شعار الإسماعيلي أمام بطل الكونغو ..غدًا

لابديل عن الفوز شعار رفعة لاعبي الاسماعيلي في مواجهة إم كي إيتانشيتي بطل الكونغو في اياب دور الـ32من كأس الاتحاد الافريقي الكنفيدرالية المحدد لها الخامسة مساء غدا علي ملعب الاسماعيلية بدون جمهور بعد ان انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي .

وكان المديرالفني للاسماعيلي البرازيلي ريكاردو ومعاونوه قد اشرفوا علي مران فريقهم الخفيف اليوم والذي انتظم فيه جميع اللاعبين وغاب عنه عمروالسوليه وعصام علي للاصابه بعد ان اكد الجهازالطبي ان الاول سيعود للتدريبات خلال اسبوع اما الثاني اثبتت الاشعة التي اجريت له اصابته بقطع في الرباط الصليبي  وهناك محاولات مازلت تبذل لكي يلحق هداف الفريق الغاني جون انطوي باللقاء وأن كانت الامال معدومة مما يضع الجهاز الفني في ورط حقيقية بسبب عدم وجود أي مهاجم بصفوف الدراويش لذا قد يعتمد علي محمد زيكا وابراهيم حسن ومحمد شريف بينما تعافي الثنائي حسني عبدربه ومحمودعبدالعزيزوالدفع بهما يعود لرؤية البرازيلي ريكاردو واحداث المباراة.

 بدأ المران بمحاضرة نظرية طالب لاعبيه فيها بالتركيز الشديد واحرازهدف مبكر يمنحهم السيطرة علي اللقاء وحذرهم من خطورة الفريق المنافس واللياقة البدنية العالية والسرعة التي يتمتع بها لاعبيه وضرورة لعب الكره من لمسة واحدة لتلافي الخشونة التي يعتمد عليها الضيوف.

 ووجه المدير الفني تعليمات صريحة للمدافعين بعدم التقدم للامام الا في حدود والارتداد السريع للخلف عند فقدان الكره وشدد علي اقتناص الفرص السهلة التي تتاح للاعبية وترجمتها الي أهداف.

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