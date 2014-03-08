غلق باب الترشح بانتخابات المهندسين بالسويس

أغلق باب الترشح على انتخابات نقابة المهندسين بالسويس، وسط حضور شباب بشكل ملحوظ على جميع المقاعد والتى تبلغ 14 مقعد بالإضافة إلى منصب النقيب .

أعلنت اللجنة المشرفة على قبول أوراق المرشحين، أنه ترشح على منصب النقيب 2 هما سيد دسوقي وحسن عبد العليم ، حيث يمتلك الأول شركة مقاولات والثاني كان يشغل منصب نقيب المهندسين السابق .

ومن جانبهم، قام عدد من مرشحي الشباب، بتدشين حملات على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك منهم بينهم أحمد خزيم، المرشح بقسم الكهرباء، وأحمد يحي ،بقسم كيما وغزل من أجل حث المهندسين على النزول والتصويت فى الانتخابات المقرر لها يومي 4 و 5 أبريل القادم والتصويت لصالح الشباب .