أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غلق باب الترشح بانتخابات المهندسين بالسويس

Google+ Print
غلق باب الترشح بانتخابات المهندسين بالسويس غلق باب الترشح بانتخابات المهندسين بالسويس

أغلق باب الترشح على انتخابات نقابة المهندسين بالسويس، وسط حضور شباب بشكل ملحوظ على جميع المقاعد والتى تبلغ 14 مقعد بالإضافة إلى منصب النقيب .

أعلنت اللجنة المشرفة على قبول أوراق المرشحين، أنه ترشح على منصب النقيب 2 هما سيد دسوقي وحسن عبد العليم ، حيث يمتلك الأول شركة مقاولات والثاني كان يشغل منصب نقيب المهندسين السابق .

ومن جانبهم، قام عدد من مرشحي الشباب، بتدشين حملات على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك منهم بينهم أحمد خزيم، المرشح بقسم الكهرباء، وأحمد يحي ،بقسم كيما وغزل من أجل حث المهندسين على النزول والتصويت فى الانتخابات المقرر لها يومي 4 و 5 أبريل القادم والتصويت لصالح الشباب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا