اتحاد مستثمرات العرب : الأفلام السينمائية تسئ لسيدات الأعمال المصريات

قالت رئيسة اتحاد مستثمرات العرب، هدى جلال يسى، إن الأفلام السينمائية المشبوهة الموجوده حاليا تسيئ لسيدات ورجال الأعمال، مضيفة أن وعي ودور المرأة الاقتصادي ينمو رغم ذكورية المجتمع المصري.

وأضافت يسى خلال برنامج “نساء في الاقتصاد”، الذي يذاع على قناة “الغد العربى”، مساء اليوم السبت، أن اتحاد المستثمرات العرب أقام خلال الفترة الماضية 300 مشروع بالتعاون مع منظمة “الفاو”، للسيدات الأكثر احتياجاً، موضحة أن الخلافات والمشاكل التي تسود بين أرجاء الدول العربية تؤثرعلى الاقتصاد بشكل عام.

وأوضحت يسى أن هذا الاتحاد يضم سيدات أعمال من جميع الدول العربية، مضيفة أن الاتحاد تابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن الاتحاد أقام أكبر مؤتمر استثماري عربي خلال أيام الثورة.

وأشارت يسى إلى أن الدستور الجديد يمكن أكثر من 14الف سيدة من عضوية المجالس المحلية المقبلة، لافتة إلى أن سيدات مصريات يمتلكن أكثر من مدن وقرى سياحية، فضلاً عن مصانع وشركات.

أ ش أ