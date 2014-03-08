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“بوتفليقة” يدعو الجزائريين إلى اختيار الرئيس القادم بكل حُرية

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“بوتفليقة” يدعو الجزائريين إلى اختيار الرئيس القادم بكل حُرية “بوتفليقة” يدعو الجزائريين إلى اختيار الرئيس القادم بكل حُرية

الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة

أكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ، السبت ،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة انه يتعين على كل جزائرية وجزائرى “وفق قناعاته” وبكل “استقلالية” اختيار الشخص الذى ستؤول إليه قيادة الجزائر.

وأوضح بوتفليقة ، فى رسالة تلاها نيابة عنه محمد على بوغازى، مستشار برئاسة الجمهورية ووجهها للنساء الجزائريات ،أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي هذا العام جاء “عشية استحقاق انتخابي هام بالنسبة للجزائر فى محيط اقليمى تسوده الاضطرابات والتوجس والريبة ، مشيرا إلى أنه سيتعين على كل الجزائريين ـ وفق قناعتهم وبكل استقلالية ـ اختيار الشخص الذى ستؤول إليه قيادة الجزائر امرأة كانت أم رجلا”.

وبعد أن ذكر الرئيس بوتفليقة فى رسالته أن الحق فى الانتخاب كان من بين “بواكير الحقوق التى كرسها الدستور” أكد انه “واجب أكثر منه حق وكان أول واجب تمليه ممارسة المواطنة” مشيرا فى هذا الصدد إلي أن “الإرادة السياسية رافقت دائما هذا الالتزام الوطنى للنساء الجزائريات بالانضمام إلى المعاهدات الدولية والتصديق عليها وبرفع التحفظات تدريجيا فى مجال حماية المرأة ودورها فى سائر الميادين” .
> أ ش أ

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