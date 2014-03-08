أوباما وهولاند ينويان اتخاذ إجراءات جديدة بحق روسيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية في ختام اتصال هاتفي بين الرئيسين فرنسوا هولاند وباراك أوباما ، أن فرنسا والولايات المتحدة تنويان “في حال عدم تحقيق تقدم” نحو إيجاد تسوية في أوكرانيا، اتخاذ “إجراءات جديدة” تستهدف روسيا.

وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين وبعد أن شددا على ضرورة قيام روسيا بسحب قواتها التي ارسلتها إلى القرم منذ نهاية فبراير الماضي، وعلى ضرورة القيام بكل ما هو ممكن لنشر مراقبين دوليين في أوكرانيا، أعلنا أنه “في حال لم يتم تحقيق تقدم في هذا الاتجاه، فإن إجراءات جديدة ستتخذ وستؤثر بشكل كبير على العلاقات بين المجتمع الدولي وروسيا، الأمر الذي لن يكون في مصلحة أحد”.