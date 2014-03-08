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رئيس المعاهد الأزهرية: الدراسة انتظمت اليوم بشكل مرتفع

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رئيس المعاهد الأزهرية: الدراسة انتظمت اليوم بشكل مرتفع رئيس المعاهد الأزهرية: الدراسة انتظمت اليوم بشكل مرتفع

أكد الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، انتظام الدراسة اليوم السبت فى جميع المعاهد على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تفقد عددًا من المعاهد من بينها مجمع مدينة نصر الابتدائى والإعدادى الثانوي، لافتًا إلى تواجد الطلاب والمدرسين بنسبة مرتفعة.

وأضاف عبد الله فى تصريحاتٍ خاصة لـ"كايرو دار"، أنه حث الطلاب على النظافة من خلال الحديث عن النظافة الشخصية فى الدين الإسلامى والتأكد من وجود الزائرة الصحية فى المعهد وتجهيز غرفة العزل للتعامل مع أية حالات طارئة للطلاب بمجرد ظهور أية أعراض إصابة بالأمراض الموسمية، ومراعاة عدم ذهاب الطلاب المشتبه فيهم وتهوية الفصول، مؤكدًا التعاون مع وزارة الصحة التى أمدت القطاع بملصقات وإرشادات صحية.

وتمنى جعفر أن يكون فى كل معهد غرف صحية تطابق المتواجد فى مجمع معاهد مدينة نصر حيث إنها مجهزة على أكمل وجه بالإضافة إلى إصرار الطلاب على الدراسة، مشيرًا إلى أن اللافت للنظر هو حضور طلاب الصف الثالث الثانوي.

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