"البيطريين" تدعو الخريجين غير المكلفين للاعتصام بمقر النقابة

دشنت النقابة العامة للأطباء البيطريين رابطة "بيطريون بلا توظيف" لتضم جميع خريجى كليات الطب البيطرى والذين لم يتم تكليفهم فى قطاعات الحكومة منذ عام 1995.

ودعت نقابة الأطباء البيطريين فى بيانٍ لها اليوم السبت خريجى كليات الطب البيطرى ممن لم يتم تكليفهم للاعتصام بمقر النقابة العامة للبيطريين ردًا على تجاهل إدراجهم فى مشروع قانون تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الحوافز".

وقالت نقابة البيطريين إنه سيتم دعوة الأطباء البيطريين يوم الاثنين 10 مارس لمناقشة سُبُل التصعيد ضد الحكومة فى الفترة المقبلة بعد تجاهلها تحقيقًا لمطالب البيطريين مؤكدة استمرار التواصل مع الحكومة ومسئوليها.