مشيخة الأزهر تقرر صرف مكافآت امتحانات النقل للعاملين بنظام الحصة

أصدرت الإدارة العامة للموازنة بمشيخة الأزهر قرارا باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مكافآت امتحانات النقل للعاملين بنظام الحصة، وذلك بعد ملاحظة تكرار الشكاوى من العاملين بنظام الحصة من خطأ فى حساب مكافآت امتحانات النقل.

وأشار المنشور الذى أصدرته الإدارة العامة للموازنة أن هذا القرار يأتى فى ضوء ما ورد بالبند الثانى من عقد العمل بالمعاهد الأزهرية بنظام الحصة بالإضافة إلى مكافأة امتحانات النقل بذات النسب والقواعد التى تسرى فى حق أقرانهم المعينين على درجات مالية دائمة وفقا للائحة الامتحانات المعمول بها بالأزهر وتعديلها والتى بلغت 12 جنيه عن اليوم الواحد.