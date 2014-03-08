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"اليوم السابع": طنطاوى ومبارك.. ماذا يعرف المشير عن الرئيس الأسبق؟

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يواصل "اليوم السابع" فى عدد غد الأحد، نشر سلسلة "قالوا عن مبارك"، ويكشف كيف يرى المشير طنطاوى، وزير الدفاع السابق، الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وماذا يقول عنه فى جلساته الخاصة.

وينشر "اليوم السابع" فى عدده غداً، النص الكامل لقانون الانتخابات، بعدما أقره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، وما أكدته مصادر عن اعتزام المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، إعلان ترشحه رسمياً خلال أيام.

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