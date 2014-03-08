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بالصور .. مؤتمر إرادة شعب بالإسماعيلية يعلن دعم السيسي

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بالصور .. مؤتمر إرادة شعب بالإسماعيلية يعلن دعم السيسي بالصور .. مؤتمر إرادة شعب بالإسماعيلية يعلن دعم السيسي

 

اختتم ،قبل قليل، مؤتمر حملة إرادة شعب بالاسماعيلية، بمشاركة قيادات وقوي ثورية وسياسية بالمحافظة، وحضر المؤتمر كلاً من محمد المياح ،المنسق العام للحملة، وحسام حبشي، المتحدث الاعلامي، وياسر الساعي، منسق الحملة بالاسماعيلية ،وابو ناصر العيادي ،مؤسس الجبهة الوطنية للصالح العام ،وعدد من قيادات الحملة بينهم جهاد محمود وشريف القن ومصطفي كامل .
> اقيم المؤتمر بالنادي الاجتماعي بحدائق الملاحة ،وطالب المشاركون بالمؤتمر المشير ، سرعة الترشح للرئاسة ،مؤكدين دعمهم له لتصحيح أخطاء عهد الاخوان والرئيس المعزول محمد مرسي ،وطالبوا بسرعة محاكمة قيادات جماعة الاخوان المتورطين في قتل المصريين والمحرضين علي اغتيال رجال الجيش والشرطة .
> فيما اعلنوا تضامنهم مع الجيش والشرطة في معركتهم ضد اﻻرهاب، واعلنوا مبايعتهم للسيسي رئيسا لإنقاذ من حرب اهلية ومخطط التقسيم ،واعلنوا بدء التحرك الميداني لدعم السيسي لي كل قري ومدن ومراكز مصر .

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