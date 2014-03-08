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المتحدث العسكري : مقتل واصابة 44 تكفيري بينهم 4 فلسطينين وتدمير7أنفاق بسيناء

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المتحدث العسكري : مقتل واصابة 44 تكفيري بينهم 4 فلسطينين وتدمير7أنفاق بسيناء المتحدث العسكري : مقتل واصابة 44 تكفيري بينهم 4 فلسطينين وتدمير7أنفاق بسيناء

قال العقيد  أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، أن  القوات المسلحة والشرطة  قامت بتنفيذ عدة مداهمات لبؤر إرهابية وإجرامية بعدد من المحافظات هى: شمال سيناء، المنيا، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، دمياط، الدقهلية، وذلك  خلال يومى ” 6 ، 7 مارس”، وقد اسفرت تلك المداهمات عن النتائج التالية :

قتل وإصابة عدد 44 عنصر تكفيرى من العناصر الخطره من بينهم 4 فرد فلسطينى الجنسية بمناطق الجورة و الزوارع  بشمال سيناء، والقبض على عدد 32 عنصر آخر بباقى المحافظات ما بين ” هاربين من تنفيذ أحكام – حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص – حيازة مخدرات – هروب من الخدمة العسكرية – مشتبه بهم وجارى فحصهم أمنياً “.
> كما تم ضبط 5 بندقيات آلية – كميات من المواد شديدة الإنفجار – مسدس 9 مم – أعلام تنظيم القاعدة – ذخائر متنوعة – أسلحة بيضاء – كميات من نبات البانجو المخدر والحشيش – بضائع مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية تزن حوالى 7 طن، وإزالة تعديات غير قانونية بالمناطق المجاورة للمجرى الملاحى / شرق التفريعة، أضافة إلى ضبط 7 عربات أنواع – 14 دراجة بخارية بدون اوراق او لوحات معدنية، وتدمير  7 أنفاق ومسار وقود سولار تستخدم لتهريب الأفراد والبضائع والوقود لقطاع غزة .

وأضاف المتحدث العسكري أن قوات الجيش الثانى صباح اليوم السبت  تمكنت من مداهمة منطقة ” مزارع ابو طرطر ” بمدينة العريش ، وأسفرت المداهمة عن القبض على 13 فرد مشتبة بهم وجارى فحصهم امنياً ، وتدمير ورشة حدادة تستخدم لتصنيع المتفجرات و8عربات انواع ، و 8 دراجات بخارية والتى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ هجامتها ضد عناصر الجيش والشرطة.

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