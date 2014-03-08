الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب على المناطق الجبلية ظهرا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة كما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب على بعض تلك المناطق خاصة الغربية منها.



> الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 16 - 32 كم / ساعة بوجه عام.



> وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن الدولة غدا.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 34 18 85 25 .

> دبي 32 20 85 35 .

> الشارقة 33 18 85 30.

> عجمان 32 20 90 35 .

> أم القيوين 33 19 90 30

> رأس الخيمة 34 17 90 35 .

> الفجيرة 26 22 80 50 .

> العين 34 22 85 30 .

> ليوا 36 17 95 35 .

> الرويس 34 18 90 30 .

> السلع 33 18 85 25.

> دلما 28 21 90 60 .

> طنب الكبرى 29 18 85 45 .

> طنب الصغرى 29 18 85 45 .

> أبوموسى 30 19 80 40.