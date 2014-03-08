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فورين بوليسي : لندن هي مقر “إخوان أونلاين” .. و “الجماعة” صناعة إنجليزية

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فورين بوليسي : لندن هي مقر “إخوان أونلاين” .. و “الجماعة” صناعة إنجليزية فورين بوليسي : لندن هي مقر “إخوان أونلاين” .. و “الجماعة” صناعة إنجليزية

الإخوان المسلمين

أجرت مجلة فورين بوليسي ، تحقيقاً من داخل المقر البريطاني الجديد للجماعة وصفت فيه لندن بأنها “المكان الطبيعي لتنظيم الإخوان خارج ” مشيرة إلى أن عاصمة الضباب هي بالفعل المقر الرئيسي لموقع “إخوان اون لاين” الذي ينطلق بعدة لغات بهدف تقديم الجماعة كفصيل معتدل يحترم الغرب ويسعى لصداقته. أيضا فيها يقيم إبراهيم منير، المتحدث الرسمي باسم إخوان أوروبا .

طرحت فورين بوليسي، في تقريرها سؤال دون إجابة هو: لماذا تقدم لندن كل هذا الدعم للإخوان ؟ .

وحسب دراسات موثقة في هذا السياق، فإن نشأة الجماعة نفسها عام 1928 بمدينة الإسماعيلية تمت برعاية الاستخبارات الانجليزية التي قدمت شيكاً بمبلغ 500 جنيه للشيخ حسن البنا عبر شركة قناة السويس. وتمثل الهدف الاستراتيجي من وراء ذلك في رغبة سلطات الاحتلال الانجليزي في خلق فصيل شعبي مناوئ لحزب الوفد الذي كان يتمتع بشعبية طاغية آنذاك ويفسد تحركات الاحتلال لبسط نفوذه على المشهد السياسي، فضلاً عن رغبة الانجليز في إيجاد ورقة ضغط جديدة على ملك البلاد.

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