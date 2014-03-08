طالب يعتدى على زميله بمطواه بسبب ” فتاة ” ببنى سويف

وكان اللواء ابراهيم هديب ،مدير امن بنى سويف، تلقى بلاغا من العميد سامى توفيق، مدير إدارة النجدة ،بوصول مصطفى محمد حسن احمد، 16 سنة، طالب مقيم قرية اطواب بمركز الواسطى مصاب بجرح نافذ فى البطن وتم تحويله الى مستشفى بنى سويف العام .

وتبين من تحريات العميد خلف حسين ،رئيس البحث الجنائى، بإشراف اللواء زكريا ابوزينة، مدير المباحث الجنائية ،أن مشادة كلامية وقعت بين المجنى عليه وزميله مصطفى ربيع عبد المجيد، 17 سنة، طالب، بسبب الخلاف على صداقة إحدى الفتيات ،وتطورت المشاجرة ،حيث تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بمطواه مما أدى الى إصابته.

وتم أخذ اقوال صديقهما محمد ابراهيم ،طالب،حيث شاهد الواقعة والخلاف الذى وقع بينهما ،وتم تحرير محضرا بالواقعة رقم 4396 لسنة 2014 وتولت النيابة التحقيق .