أهالى الشرقية يشيعيون جثمان “عزازي” فى جنازة شعبية بمسقط رأسه

شيع الألاف من أهالي قرية كفر أكياد البحرية التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية ، جثمان الدكتور ” عزازي علي عزازي ” محافظ الشرقية الأسبق ، إلي مقابر العائلة بالقرية .

وشارك فى تشييع الجثمان الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية ، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية والمخرج خالد يوسف و مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي وكمال أبو عيطة وزير القوة العاملة .

واحتشد الألاف من أهالي القرية للمشاركة في تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد لأسرتة .

وكان جثمان الفقيد وصل من الصين قادمًا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران القادمة من جوانجزو واستقبل الجثمان عدد من أصدقائه منهم حمدين صباحى والدكتور عمرو حلمي واصطحب أشقاؤه الجثمان لتشييعه لمثواة الأخير .