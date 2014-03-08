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مصرع وإصابة 6 على طريق رأس غارب الغردقة‎

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مصرع وإصابة 6 على طريق رأس غارب الغردقة‎ مصرع وإصابة 6 على طريق رأس غارب الغردقة‎

ارشيفية

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب 4 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب – الغردقة وتم نقل الضحايا إلى مستشفى رأس غارب المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الاحمر إخطارًا من مدير عام مرفق الإسعاف فى البحر الأحمر يفيد بانقلاب سيارة رقم (906 ج ص ب) بالكيلو 40 طريق رأس غارب الغردقة بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها.

وأسفر الحادث عن مصرع أمينة حامد “51 عامًا” وكريمة حارس “32 عامًا” وإصابة 4 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثتين وتحرر محضر بالحادث .

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