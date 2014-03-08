أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ الإسماعيلية يلتقى 28 من شباب الخريجين المقرر عملهم بشركات دول الخليج

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يلتقى 28 من شباب الخريجين المقرر عملهم بشركات دول الخليج محافظ الإسماعيلية يلتقى 28 من شباب الخريجين المقرر عملهم بشركات دول الخليج

اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية على أنه لابد من تصحيح المفاهيم الخاصة لدى الشباب بما يتعلق بثقافة العمل والاتجاه إلى نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع شباب الخريجين على استثمار كافة الفرص المتاحة أمامهم للالتحاق بهذه الفرص بدلا من الانتظار لسنوات طويلة بعد التخرج للالتحاق بالعمل الحكومى لاسيما أن لم يعد لديها القدرة على توفير الوظائف والدرجات المالية التى تستوعب الأعداد الغفيرة من الخريجين كل عام الأمر الذى بات يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة بالاضافة إلى مواجهة البطالة بكافة أشكالها .

وأضاف أن فى الوقت الراهن وفى ظل الظروف التى تمر بنا تحتاج من جميعًا إلى تضافر كافة الجهود من أجل العمل بجد واجتهاد لزيادة حجم الانتاج واحداث انتعاشة للاقتصاد القومى لمصر لتعبر إلى بر الأمان بفضل سواعد أبنائها المخلصين .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور سكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ومدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة مع مجموعة من شباب الخريجين والتى تعتبر أولى الدفعات الذين تم التعاقد معهم للالتحاق بعدد من الوظائف فى احدى شركات المطاعم العالمية التى شاركت فى ملتقى التوظيف الثانى الذى أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية الأسبوع الماضى ويذكر أن هذه الشركة قد أتاحت عدد 500 فرصة عمل للشباب بفروعها بدول كل من الإمارات العربية والكويت والبحرين والمملكة العربية براتب شهرى مبدئى وقدره 2500 جنيها مع توفير الاقامة الكاملة علاوة على تحمل الشركة لكافة النفقات وتذاكر السفر وعدم تحمل الخريج لأى نفقات مالية حتى تسلمه العمل.

وتقدم لشغل هذه الوظائف عدد 148 من أبناء الإسماعيلية وتم أختيار هذه المجموعة منهم كمرحلة أولى كما تقرر إجراء المقابلات الشخصية معهم بمقر ادارة الشركة بالقاهرة وقد أمر المحافظ بتوفير أتوبيس لنقلهم من الإسماعيلية إلى القاهرة والعودة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري