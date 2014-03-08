محافظ الإسماعيلية يلتقى 28 من شباب الخريجين المقرر عملهم بشركات دول الخليج

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية على أنه لابد من تصحيح المفاهيم الخاصة لدى الشباب بما يتعلق بثقافة العمل والاتجاه إلى نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع شباب الخريجين على استثمار كافة الفرص المتاحة أمامهم للالتحاق بهذه الفرص بدلا من الانتظار لسنوات طويلة بعد التخرج للالتحاق بالعمل الحكومى لاسيما أن الحكومة لم يعد لديها القدرة على توفير الوظائف والدرجات المالية التى تستوعب الأعداد الغفيرة من الخريجين كل عام الأمر الذى بات يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة بالاضافة إلى مواجهة البطالة بكافة أشكالها .

وأضاف أن مصر فى الوقت الراهن وفى ظل الظروف التى تمر بنا تحتاج من جميعًا إلى تضافر كافة الجهود من أجل العمل بجد واجتهاد لزيادة حجم الانتاج واحداث انتعاشة للاقتصاد القومى لمصر لتعبر إلى بر الأمان بفضل سواعد أبنائها المخلصين .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور سكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ومدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة مع مجموعة من شباب الخريجين والتى تعتبر أولى الدفعات الذين تم التعاقد معهم للالتحاق بعدد من الوظائف فى احدى شركات المطاعم العالمية التى شاركت فى ملتقى التوظيف الثانى الذى أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية الأسبوع الماضى ويذكر أن هذه الشركة قد أتاحت عدد 500 فرصة عمل للشباب بفروعها بدول كل من الإمارات العربية والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية براتب شهرى مبدئى وقدره 2500 جنيها مع توفير الاقامة الكاملة علاوة على تحمل الشركة لكافة النفقات وتذاكر السفر وعدم تحمل الخريج لأى نفقات مالية حتى تسلمه العمل.

وتقدم لشغل هذه الوظائف عدد 148 من أبناء الإسماعيلية وتم أختيار هذه المجموعة منهم كمرحلة أولى كما تقرر إجراء المقابلات الشخصية معهم بمقر ادارة الشركة بالقاهرة وقد أمر المحافظ بتوفير أتوبيس لنقلهم من الإسماعيلية إلى القاهرة والعودة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم .