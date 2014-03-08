دفاع ” حبارة ” : المتهمون تعرضو للتعذيب فى السجن بالصعق الكهربائي

قال المحامي ” ايهاب شعبان ” – عضو هيئة الدفاع عن المتهمين – فى ما عرف إعلاميًا بمجزرة رفح الثانية، ان جلسة اليوم السبت، شهدت افادة بكون المتهمين يتعرضون للتعذيب داخل السجن بصعق الساقين كهربائياً وهما احمد سعيد عطية وشقيقه محمود الأمر الذي تطلب ان يأمر القاضي بإخراجهما من القفص لكي يعاين بنفسه اثار التعذيب.

وأكد عضو هيئة الدفاع، أن الأثار كانت بادية على الأيدي والظهرليأمر القاضي بعرضهم على الطب الشرعي لإعطاء رأيه في هذه الحالة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت فى وقت سابق اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والمنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة ” عادل حبارة ” و34 متهماً آخرين من ما يعرف بـ ” خلية المهاجرين والأنصار ” الى جلسة 17 مارس الجاري للإطلاع , مع تكليف النيابة العامة بعرض المتهمين السادس والثامن على الطب الشرعي من اجل توضيح اذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب ام لا , وكذلك إستخراج شهادات تحرك للمتهمين السابع والحادي عشر والرابع والثلاثين .