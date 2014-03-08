أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دفاع ” حبارة ” : المتهمون تعرضو للتعذيب فى السجن بالصعق الكهربائي

Google+ Print
دفاع ” حبارة ” : المتهمون تعرضو للتعذيب فى السجن بالصعق الكهربائي دفاع ” حبارة ” : المتهمون تعرضو للتعذيب فى السجن بالصعق الكهربائي

 قال المحامي ” ايهاب شعبان ” – عضو هيئة الدفاع عن المتهمين – فى ما عرف إعلاميًا بمجزرة رفح الثانية، ان جلسة اليوم السبت، شهدت افادة بكون المتهمين يتعرضون للتعذيب داخل السجن بصعق الساقين كهربائياً وهما  احمد سعيد عطية وشقيقه محمود الأمر الذي تطلب ان يأمر القاضي بإخراجهما من القفص لكي يعاين بنفسه اثار التعذيب.

وأكد عضو هيئة الدفاع، أن الأثار كانت بادية على الأيدي والظهرليأمر القاضي بعرضهم على الطب الشرعي لإعطاء رأيه في هذه الحالة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت فى وقت سابق اليوم برئاسة المستشار محمد فهمي والمنعقدة اليوم بمعهد امناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة ” عادل حبارة ” و34 متهماً آخرين من ما يعرف بـ ” خلية المهاجرين والأنصار ” الى جلسة 17 مارس الجاري للإطلاع , مع تكليف النيابة العامة بعرض المتهمين السادس والثامن على الطب الشرعي من اجل توضيح اذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب ام لا , وكذلك إستخراج شهادات تحرك للمتهمين السابع والحادي عشر والرابع والثلاثين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "