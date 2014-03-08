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روني يصنع أكبر انتصار لمانشستر يونايتد في 2014

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روني يصنع أكبر انتصار لمانشستر يونايتد في 2014 روني يصنع أكبر انتصار لمانشستر يونايتد في 2014

قاد واين روني مهاجم مانشستر يونايتد فريقه لفوز ثلاثي على مضيفه وست بروميتش بتسجيله هدفا وصناعة أخر خلال لقاء الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

الفوز يعتبر هو أكبر انتصار للشياطين الحمر في 2014، إذ كان أخر فوز لهم بثلاثية نظيفة على حساب أستون فيلا في منتصف ديسمبر 2013 بالدوري الإنجليزي.

افتتح فيل جونز التسجيل برأسية رائعة بعد ركلة حرة نفذها روبن فان بيرسي في الدقيقة 34.

وضاعف واين روني النتيجة بهدف ثاني من رأسية بعد عرضية ممتازة من المدافع الأيمن رافاييل في الدقيقة 65، قبل أن يختتم داني ويبلبيك الثلاثية بصناعة الفتى الذهبي في الدقيقة 82 .. انفرد وسدد الكرة من فوق الحارس.

الفوز يرفع رصيد يونايتد للنقطة 48، ويبقى رصيد وست بروميتش 25 نقطة بالمركز 17.

وبات روني عقب المباراة من أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي صناعة للأهداف بوصوله للرقم 10 بالتساوي مع لويز سواريز مهاجم ليفربول.

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