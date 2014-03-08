مؤتمر شعبي بأشمون لتدشين مدرستين بالجهود الذاتية

شهد مصطفى بيومى، سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، واللواء حاتم عباس ،رئيس مجلس مدينة أشمون، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية ،المؤتمر الشعبي الذي نظمه أهالى قرية شما بمركز أشمون لتدشين إقامة مدرستين تعليم أساسي بالجهود الذاتية وتكريم أهالي الشهداء من أبناء القرية .

حيث اعلن منسـق مشروع (الجنيه الواحد لأقامة مدرستين) شراء قطعتى أرض لبناء المدرستين بالجهود الذاتية بإجمالى مبلغ 891500 جنيه مصرى، وسيطلق عليها أسماء الشهداء من أبناء القرية ، حيث بدأت فكرة المشروع بجمع جنيه فى المساجد ثم على كشوف الانابيب ثم تبرعات أهل الخير وأسهامات المدرسين بمدارس القرية .

وقدم مسئول اللجنة المالية بالمشروع ، الحساب الختامى للمشروع تحت عنوان ( أعرف فلوسك جت منين وراحت فين) ،حيث أوضح أن جمع التبرعات جاء على خمس مراحل تم خلالها جمع مبلغ 891500 جنيه تم إنفاقها فى شراء الارض وأستخراج التراخيص المطلوبة لإقامة المدرستين .

كما أبرز صاحب فكرة المشروع، أن الفكرة جاءت نتيجة أرتفاع كثافة الفصول فى مدارس القرية لانها تخدم العزب المحيطة بها ،مشيراً إلى الدور الفاعل للدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية ،حيث أصدر توجيهاته بسرعة بإصدار الموافقات على بناء المدرستين للحصول على كافة الموافقات من خلال التنسيق والتواصل مع وزارة الزراعة والجهات المعنية.

و أعلن رئيس مركز ومدينة أشمون، أستعداده بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات المطلوبة موجها كلمته لاهالى القرية قائلاً:” سأستقبل من غدا القائمين على المشروع للتنسيق معهم وتقديم ما يحتاجه المشروع” ، فيما وجه مأمور مركز أشمون التحية لأرواح الشهداء ، موكداً أن الشهداء هم صناع المستقبل.

ومن جانبه ،أكد سكرتير عام مساعد المحافظة، على أن مكتبه مفتوح للجميع وأن المجتمع المصرى يحتاج إلى نهضة حقيقية وأن الجهود الذاتية هى الدعامة الاساسية لاسراع الخطى في تنفيذ كافة المشروعات، واختتم كلمته مؤكدا على أن الزراعة أمن قومى للمجتمع المصرى إلا أن التعليم لا يقل فى أهميته عنها ، ثم قام بيومى ورئيس مجلس المدينة ومأمور المركز بتكريم أهالى شهداء قرية شما من ضحايا الإرهاب ومن أبناء الشرطة والقوات المسلحة .