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تخصيص 80 فدان بالسادات لإقامة مشروعات خدمية لأبناء محافظة المنوفية

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تخصيص 80 فدان بالسادات لإقامة مشروعات خدمية لأبناء محافظة المنوفية تخصيص 80 فدان بالسادات لإقامة مشروعات خدمية لأبناء محافظة المنوفية

محافظة المنوفية

 

عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماع اللجة الخاصة بتخصيص 80 فدان بالسادات لإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمحافظة بحضور وكيل وزارة الزراعة ومدير عام المجالس ومدير عام التخطيط العمراني ومدير مستشفى الصحة النفسية ومدير الإسعاف، حيث أكد السكرتير العام على أنه بعد الانتهاء من إجراءات التخصيص سيتم تقسيم المساحة إلى 50 فدان لإقامة مركز طبي لعلاج الإدمان و 20 فدان لإقامة مركز ترفيهى ومركز اسعاف ومساحة 10 أفدنه لإقامة معر ض للمنتجات الزراعية .

وشدد فرج على سرعة استعجال رد وزارة الإسكان على المهلة الخاصة بتخيصيص تلك المساحة للمحافظة بنظام نقل الأصول والانتهاء من إعداد الخرائط التفصيلية للموقع والمدقق عليها المساحة وكذلك استعجال وزارة الزراعة والأمانه العامة للصحة النفسية لوضع مقترح بإقامة تلك المشروعات وفق خططهم حتى يتسنى استلام الأرض واقامة المشروعات خدمة لإبناء المحافظة ، مطالبًا مدير الإسعاف بعمل مقترح نموذج متطور لمركز الإسعاف وعمل دراسة جدوى للمشروع وعرضه فى الجلسة القادمة.

وقد أكد السكرتير العام أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تألوا جهدًا لانجاز هذه المشروعات الخدمية بهدف خدمة أبناءها .

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