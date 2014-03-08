“الخارجية” تُجدد تحذيرها للمصريين في ليبيا

جددت وزارة الخارجية تحذيرها للمواطنين المصريين سواء المسافرين إلي ليبيا أو المقيمين بها بتوخي أقصي درجات الحذر والحرص عند التحرك داخل ليبيا في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة هناك، وذلك فى إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب وزارة الخارجية لأوضاع المصريين فى ليبيا والأهمية القصوى التى توليها الوزارة ، لتوفير الحماية وتأمين المواطنين هناك فى ضوء هذه الأوضاع الصعبة هناك.

وأعلنت الوزارة ، أن غرفة عمليات القطاع القنصلى والسفارة والقنصلية المصرية فى طرابلس وبنغازى تعمل طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتلقى اتصالات وشكاوى المواطنين المصريين فى ليبيا، حيث يمكن للمواطنين المصريين مُراجعة القطاع القنصلى بالوزارة على الأرقام التالية:-

> - 25772500

> - 25777101

> - 27739583

> - 25744791

> - فاكس 25761000

> كما يمكن أيضاً الاتصال مباشرة بالسادة أعضاء السفارة والقنصلية المصرية فى طرابلس وبنغازى والمتواجدين حالياً فى مصر وذلك على الأرقام التالية :-

> - 01006674732

> - 01003569346

> - 01008829344

> - 01115030005 (اعتباراً من يوم 13 مارس 2014)

أ ش أ