الداخلية تنشر تفاصيل ضبط عناصر إرهابية تستهدف الشرطة والمواطنين بالمنصورة

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام للتصدى للعناصر والخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتهم فى إستهداف قوات الشرطة والمواطنين والمنشآت العامة والخاصة، وضبطهم وما بحوزتهم من أسلحة ومتفجرات، فقد تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى قيام كلٍ من :-

إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب

عبدالله محسن عبدالحميد العامرى

> محمد محسن عبد الحميد العامرى

> أحمد محسن عبد الحميد العامرى

> مصطفى جلال محروس

> محمد محمد حافظ شهبوب

> رضا محمد محمد إدريس

وآخرين ( جارى تحديدهم والعمل على ضبطهم ) … بتكوين تنظيم إرهابى إستهدف القيام بالحوادث الإرهابية بمدينة المنصورة وإستهداف ضباط وأفراد الشرطة وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية.. وأضافت التحريات إلى قيام هذا التنظيم بإعداد كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

> ويقوم بتمويل تلك الخلية بعض أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي .. وأنهم يتخذون من الشقة الخاصة بالمتهم الثانى/عبدالله محسن العامرى – مقراً لعقد إجتماعاتهم والترتيب والتخطيط لتنفيذ عملياتهم الإرهابية وإستخدامها كمخزن للأسلحة والمتفجرات والأدوات التى قاموا بإعدادها .

> عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بأحدى الشقق السكنية السابق رصدها والتى يتخذونها مقر لها حيث تم ضبطهم وبحوزتهم ما يلى :-

> (2 ) بندقية آلى عيار 7,62×39م ، ( 2 ) بندقية خرطوش ،معمل كامل لتصنيع المتفجرات ،(40 كيلو جرام نترات ) لإستخدمها فى تصنيع المتفجرات ،كمية من البارود الأسود ، والدافع ،آر . بى جى ( مُصَنّع – القسام ) موصل بدائرة كهربائية للتفجير،كمية من إسطوانات دائرية الشكل تستخدم فى تعبئة المتفجرات بها شريط لاصق مغناطيسى تستخدم فى تفجير السيارات،مكبس يدوى ، وكمية كبيرة من المعدات والأدوات تستخدم فى تصنيع المتفجرات،مجموعة من الهواتف المحمولة موصلة بدوائر كهربائية وشرائح تستخدم فى التفجير عن بعد،كمية كبيرة من طلقات آلية وخرطوش من ذات عيار الأسلحة المضبوطه،مجموعة من الأوراق التنظيمية وأجهزة اللاب توب ومقياس آفو ميتر وأنابيب معملية .

> بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تنظيماً إرهابياً لإستهداف ضباط وأفراد الشرطة وممتلكاتهم ، وكذا إستهداف المنشآت الهامة والحيوية 00وأقروا بحيازتهم للأسلحة والمتفجرات والأدوات المضبوطه لإستخدامها فى أعمالهم الإرهابية ، وأضافوا بأنهم عقدوا العزم على تنفيذ عمل إرهابى كبير بإحدى المحافظات المجاورة للتمويه وعدم لفت نظر الأجهرة الأمنية بالدقهلية إليهم ، كما إعترفوا بأنهم قاموا برصد عدد من ضباط الشرطة وأفرادها العاملين بمديرية أمن الدقهلية ورصد تحركاتهم ومحل إقاماتهم وسياراتهم لإستهدافها عن طريق وضع المتفجرات التى يقومون بتصنيعها بتلك السيارات وتفجيرها عن بعد،تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.