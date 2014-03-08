العاملون بمصنع كيما بأسوان يعلقون اعتصامهم بعد زيارة وزير الصناعة للمصنع

قال المهندس احمد عبدالمالك، المتحدث الاعلامي باسم العاملين في شركة كيما ،بأن العاملين في شركة كيما بأسوان، قرروا تعليق اعتصامهم عن العمل اليوم عقب لقاءهم في مقر الشركة مع منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، والذي وعدهم بتحقيق مطالبهم خلال 72 ساعة .

وقال عبد المالك، أن عبدالنور، كان في زيارة خاصة لمحافظة أسوان وألتقي بالعاملين في مصنع كيما لمدة نصف ساعة ظهر اليوم ،ووعدهم بتحقيق مطالبهم خلال 72 ساعة ،موضحاً أن العاملين قاموا بتعليق الاعتصام وفتح الابواب الرئيسية للشركة

> علي أن يتم انتظام العمل في المبني الادراي اعتبارا من باكر .

وأشار إلي أن وفد من العاملين بالشركة متواجد حاليا في القاهرة والتقوا مع الدكتور ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة ،والتي بذلت مجهودا كبيرا لحل ازمة العاملين في كيما ، وقامت بالاتصال بوزير الصناعة لحضور الاجتماع معهم بالقاهرة ولكن تصادف بأنه متواجد حاليا بأسوان في زيارة خاصة ،ووعدها بأنه سوف يتوجه الي العاملين بالمصنع لحل الازمة وهو ما حدث بالفعل .

واوضح أن وفد شركة كيما سوف يتابع مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، الإجراءات التي سوف يتخذها خلال الايام القادمة لتلبية مطالب العاملين .

يذكر أن اعتصام العاملين في شركة كيما استمر لاكثر من 10 ايام بدون تعطيل الانتاج ولكنه تسبب في إغلاق المبني الاداري وتم منع دخول القيادات داخل الشركة .