بالصور محافظ سوهاج يتفقد عدد من المدارس في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني‎

تفقد اللواء محمود عتيق ،محافظ سوهاج ،اليوم، أربعة مدارس بسوهاج وهم كلاً من مدرسة باحثة البادية الابتدائية، والشيماء الثانوية بنات ، ومدرسة الدعوة الإسلامية ” ابتدائي واعدادي وثانوي “، ومدرسة أحمد ضيف الله للتعليم الأساسي ” حضانة وابتدائي واعدادي ” .

حيث قام بمتابعة انتظام الدراسة بمدارس المحافظة في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وقد رافقه في الجولة نادية موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة.

وأطمأن محافظ الإقليم، علي حضور التلاميذ وانتظام الدارسة ،وشدد على الاهتمام بمستوى النظافة واستخدام المياه والمطهرات في مسح وتنظيف الفصول والمدرسة بشكل عام ،بالإضافة إلي التوعية الصحية للتلاميذ ليس فقط من قبل المعلم بل من خلال ملصقات التوعية والارشاد أيضا التي توضع في مكان بارز بالمدرسة حتى يستطيع التلاميذ قراءتها والاستفادة منها .

ومن جانبه أكدت موسى، علي وضع ملصقات التوعية الصحية بالمدارس ومتابعة الحالة الصحية للتلاميذ بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج ومنح المرضي من التلاميذ اجازة حتى يتم الاستشفاء .

كما وجه د.عبد العال، إلي أهمية غسل التلاميذ لأيديهم بالماء والصابون وسرعة التوجه لطبيب التأمين الصحي أو القوافل الطبية التي تقوم بالمرور علي المدارس في حالة شعور أي طالب أو طالبة بأي إعياء او انفلونزا ، وأشار إلي متابعة المديرية المستمرة لتنفيذ الخطة الصحية المعدة لمواجهة ظهور مرض الإنفلونزا الموسمية خاصة بين تلاميذ وطلاب المدارس .

وأكد المحافظ علي أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة التعليمية والصحية للتلاميذ ، لافتاً إلي دور المدرسة الهام في تربية أجيال واعية تسعي للابتكار وتساير تكنولوجيا العصر متمسكة بقيمها وقوميتها ولغتها أيضا .