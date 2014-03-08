رئيس الوزراء يمنع المياه المعدنية ووزرائه ينفقون ببذخ لتلميع انفسهم

فى الوقت الذى أصدر فيه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قرارات بمنع المياه المعدنية فى اجتماعات مجلس الوزراء ومنع مواكب الوزراء ترشيدًا لللنفقات نجد بعض وزرائه يتصرفون عكس ذلك ، فأمس حظيت محافظة أسوان بزيارة اثنين من الوزراء هما وزيرا الزراعة والثقافة والملفت للنظر فى زيارة الوزيرين اصطحاب كل وزير منهم لعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأدي هذا الأمر إلي تكبد الوزارتان لعشرات الألاف من الجنيهات قيمة تذاكر الطيران الخاصة بانتقالات الصحفيين

> والإعلاميين الذي جاءوا من القاهرة إلي أسوان ،علاوة علي تكبد نفقات الإعاشة والإقامة وذلك علي الرغم من وجود مندوبين لكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية في محافظة أسوان .

اصطحب أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة معه خلال زيارته لأسوان بالأمس حوالي 20 صحفي وإعلامي ينتمون لعدد كبير من الصحف ، وبالطبع جاءوا من القاهرة لأسوان عبر رحلات الطيران وكانوا يقيمون في فندق 5 نجوم .

أما الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة فقد كان أفضل حالًا من وزير الزراعة وجاء لمحافظة أسوان أيضًا بالأمس لحضور ختام أعمال مهرجان ”سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت” في الدورة 19 وكان بصحبته حوالي 10 صحفيين وإعلاميين جاءوا خصيصًا من القاهرة لتغطية فاعليات المهرجان وكانوا يقيمون في فندق أربعة نجوم فقط .