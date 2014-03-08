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بالصّور: أمل عرفة ترتدي الملاءة السّوداء من جديد

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بالصّور: أمل عرفة ترتدي الملاءة السّوداء من جديد بالصّور: أمل عرفة ترتدي الملاءة السّوداء من جديد

في حارات الشّام القديمة بدأت الفنّانة السّوريّة أمل عرفة تصوير مشاهدها في مسلسل البيئة الشّاميّة الجديد "الغربال"، مرخية على وجهها المنديل الأسود ومُرتدية العباءة السّوداء تماشياً مع الشّخصيّة التي تجسّدها في العمل.
وتلعب عرفة في "الغربال" الذي هو من إخراج ناجي طعمي، شخصيّة سلبيّة تتعاون مع زوجها الذي يلعب دوره بسّام كوسا على إحاكة المكائد والشر لتحقيق مطامعهما.
وكانت عرفة شاركت خلال السّنوات القليلة الأخيرة بعدد من أعمال البيئة الشّاميّة بعد انقطاعها عنها سابقاً، لتسجّل لها مشاركات مهمّة مؤخّراً في "الزّعيم" و"أسعد الورّاق".

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