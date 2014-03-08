ما هي نصيحة نانسي عجرم للنساء؟

عادت الفنانة نانسي عجرم الى بيروت بعد أن أمضت اجازة ممتعة مع زوجها في فرنسا، كما استغلت فرصة وجودها في عاصمة الموضة وشاركت بفعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وقبيل عودتها الى بيروت، نشرت نانسي صورة لها عبر "تويتر" من باريس وعبّرت عن سعادتها لعودتها الى بيتها وشوقها الى مشاهدة ابنتيها ميلا وإيلا. كما كتبت في تغريدة أخرى" لكل امرأة في العالم أقول: انت لست ضعيفة! تذكري انك قوية بمعرفتك وإيمانك. كوني قوية لنفسك ولعائلتك ولأولادك".

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