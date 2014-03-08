شاكيرا تريد تشكيل فريق كرة قدم بنفسها

صرّحت المغنية العالمية Shakira برغبتها في إنجاب عدد كبير من الأطفال، لا يقلّ عن 8، من شريكها لاعب كرة القدم Gerard Piqué.

وفي حوار مع مجلة "لاتينا"، أكّدت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل أن انشغالاتها الكثيرة تحول دون قدرتها على الإنجاب، مشدّدة على أنها لولا ارتباطاتها الفنية لكانت الآن حاملاً، مشيرة إلى أنّ شعور الأمومة يجعلها تركّز أكثر على عملها.

كما أعربت مدربة برنامج "The Voice" عن رغبتها في تشكيل فريق كرة قدم خاصّ بها مع شريكها Piqué، الذي يجمعها به ابنهما الوحيد "Milan".

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