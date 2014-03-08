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أسماء المنور رئيسة تحرير مجلة مغربية

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أسماء المنور رئيسة تحرير مجلة مغربية أسماء المنور رئيسة تحرير مجلة مغربية

بمناسبة اليوم المرأة العالمي، شغلت الفنانة المغربية أسماء المنور رئيسة تحرير شرفية لمجلة "الآن" الأسبوعية لمدة أسبوع واحد.
وقال رئيس تحرير المجلة الصحفي يوسف ججيلي أن المبادرة جاءت احتفالاً بالمرأة المغربية، وأضاف أن أسماء مارست اختصاصات رئيس التحرير وترأست اجتماع التحرير واكتشفت عالم "الآن" من الداخل، ووعد جمهور الفنانة الشابة وقراء الأسبوعية بمفاجآت عديدة .
وليست المرة الأولى التي تشغل فيها فنانة منصب رئيسة تحرير شرفية، فقد سبق إليسا أن شغلت منصب رئيسة تحرير مجلة "جمالك" المهتمة بشؤون المرأة في عددها الصادر منتصف شهر ديسمبر الماضي.

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