محمد عساف يخطف الأضواء خلال عشاء شركة إنتاج "السعد"

خطف محبوب العرب محمد عساف الأضواء خلال مشاركته أمس في عشاء شركة "السعد غلوبل للإنتاج الفني"، الذي أقيم في فندق "لو رويال ـ ضبية."

عساف الذي متاخراً ، ولمدّة لم تتجاوز العشرين دقيقة، استطاع خلالها أن يسرق قلوب الحاضرين، حيث تهافت عليه الجميع لالتقاط الصور، فيما كان بدوره شديد الترحيب بالجميع.

وكان عساف وصل صباح أمس إلى بيروت، أكّد في حديثه لـ"سيدتي نت" أنّه موجود في بيروت لتسجيل أغنية "سينغل" بعنوان "يا حلالي يا مالي"، و تحمل طابعاً من الفرح وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان رواد رعد، على أن تُطرح قريباً في الأسواق، وقبل صدور الألبوم الأول.

وعن موعد طرح الألبوم، قال: "الألبوم أصبح جاهزاً، وعلينا اختيار الوقت المحدّد لطرحه في الأسواق"، لافتاً إلى أنّه : "باقٍ في بيروت فترة أسبوع تقريباً."

السهرة التي جمعت عدداً كبيراً من الممثلين السوريين، في غياب شبه تامّ للممثلين اللبنانيين، كان أبرزهم الممثل السوري أيمن زيدان، الذي ألقى كلمة مؤثرة أمام الجميع، قال فيها: "لا يُمكن لهكذا أوطان ـ ويقصد سوريا ـ أن تهزمها المحن إطلاقاً. ونحن نستعيد تفاؤلنا من إيماننا بعمق أوطاننا. وكلّ الكلمات تبدو عاجزة اليوم أمام المصاب الذي يمرّ به الوطن. ونحن تعلّمنا في وطننا القوّة من لبنان، ومن ناسه، وكيف يمكن أن نهزم الوجع، وكيف نصنع الفرح والتفاؤل."

وكان لافتاً حضور شركة "المولى برودكشن" ممثلة بالسيد علي المولى وأولاده وسام وسمير، إلى جانب الفنانين سعد رمضان وزكي شريف اللذين شهدا تهافت الحضور عليهما.

وائل سعيد:" أنا سعيد بانضمامي إلى شركة السعد"

كما أكّد مشترك "أراب أيدول" وائل سعيد أنّ الشركة أُعجبت بموهبته، وقرّرت ضمّه إليها، لا سيما أن فكرة الشركة الأساسية هي دعم المواهب الناشئة. وقد علمنا أن الشركة ستعمل على إنتاج أغنية خاصّة له.

وأشار وائل إلى أنّه "لم يوقّع أيّ عقد مع "أم بي سي"، موضحاً "فرصتي الآن أراها من خلال شركة "السعد"، وأنا سعيد بهذه التجربة الجديّة على أمل أن تكون خيراً لي ولهم."

ديما قندلفت: أتعبتنا الأزمة

من جهتها، تمنّت الممثلة ديما قندلفت لبلدها سوريا الانفراج ، لأنّ الشعب تعب ممّا يحصل، مؤكّدة أن الدراما السورية ستعود كما كانت، ولكن تحتاج إلى بعض الوقت ،مشدّدة على أنها مقيمة في الشام، وصامدة برغم كلّ شيء.

وعن جديدها، قالت :" إنها بصدد التحضير لمسلسليّ "سبوت لايت" و"بنات العيلة"،وفيلم سينمائيّ بعنوان "الأم"، يتكلّم عن سوريا".

جورج قرداحي: أتمنى للسوريين الرحيل

من جهته، تمنّى الإعلامي جورج قرداحي أن لا تطول إقامة السوريين في لبنان، لافتاً إلى أنه "لا يقصد ضيقاً بهم، بل محبّة لهم، وبأنّ عليهم العودة إلى وطنهم سوريا الذي يحبّهم ويحبّونه."

وقبل العشاء، عقد المنتج عصام سعد مؤتمراً صحافياً، بحضور الملحن السوري ياسر جلال ، فأكّد أنه لا يعتبر نفسه منتجاً بل يقوم بعمل خيري من أجل دعم المواهب الشابة، لاسيّما وائل سعيد ومشتركة تونسية من أراب أيدول تدعى زهور الشعري.

وأشار سعد إلى أنه لا يخاف من الأوضاع في بيروت، ولا يعتبر أنه يخاطر بما يقوم به، مشدداً على أنّ العمل الفني يحتاج إلى صبر، ومعظم شركات الإنتاج تسعى إلى الربح المادي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"