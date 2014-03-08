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الأمير هاري في أول ظهور رسمي مع صديقته

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الأمير هاري في أول ظهور رسمي مع صديقته الأمير هاري في أول ظهور رسمي مع صديقته

خرج الأمير Harry علناً للمرة الأولى بصحبة صديقته الجميلة Cressida Bonas إلى حفل خيريّ، تولّى رعايته في إحدى المدارس البريطانية.

وظهر الأمير هو وصديقته بلباس غير رسميّ، وجلسا بقرب بعضهما البعض، في الصفوف الأماميّة، حيث حضرت Cressida لدعمه في رعاية هذا اليوم، الذي أطلق عليه اسم "We Day "، حيث قام الأمير بإلقاء كلمة في المناسبة التي حضرها آلاف التلاميذ.

ومن المرجّح أن تُرافق Cressida الأمير Harry إلى السجّادة الحمراء، كما من المقرّر أن تُشاركه في حضور أكثر من حفل زفافٍ رسميٍّ.

يُذكر أنّ الأمير وصديقته قد ترافقا في الكثير من المواعيد الغراميّة واللقاءات الخاصّة. لكنها المرة الأولى التي يظهرا فيها سويّاً بشكل علني. فهل ستشهد المملكة البريطانية قريباً حفل زفاف الأمير Harry؟

 

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