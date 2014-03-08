نساء شكّلن علامات فارقة

أثبتت المرأة خلال تاريخ طويل من النضال والنجاح أحقّيتها في قيادة اجتماعية شملت شتى المجالات، بما فيها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الأمور التي جعلت منها المركز العصبيّ الحسّاس لتكوين بنية اجتماعية متماسكة.

وفي ظلّ الظروف الراهنة التي يمرّ بها العالم أجمع، تكفينا نظرة واحدة إلى كلّ القضايا لنرى نساء قويّات جديرات يُمسكن بزمام القرارات، ويؤثرن في مستقبل أمم، بعد أن حُرمت المرأة طويلاً من اتخاذ القرارات الخاصّة.

وما يميّز المرأة عن الرجل أنها لم تشكّل نصف المجتمع بالتخلي عن كيانها، بل تقاسمت هذا العالم معه بكلّ أنوثتها وذكائها. فمن هنّ نساء العالم اللواتي اعتبرن أيقونات نسائية خلال هذا العام بنظر موقع "سيدتي نت":

1- Michelle Obama: السيدة الأمريكية الأولى التي استطاعت أن تستحوذ على الاهتمام بالرغم من حضور زوجها الذي يحكم أقوى دولة في العالم. هي قياديّة ماهرة، خاضت غمار الانتخابات إلى جانب زوجها ونجحت. وهي سيّدة مجتمع من الدرجة الأولى بلياقتها النادرة، كما هي ناشطة اجتماعية، سيشهد لها التاريخ والبيئة ونساء العالم على ذلك. وإضافة إلى ذلك، فهي أيقونة موضة تختار ملابسها بذوق رفيع ومستوى راقٍ. وفوق كلّ ذلك، وبحسب نظرها، فإنّ أفضل ما تقوم به هو دور الأمومة، فهي في المقام الأوّل أمّ.

2- Oprah Winfrey: مقدّمة برامج تخطّت الحدود وعبرت إلى قلوب الناس أجمع، بفضل حسّ إنسانيّ غاية في الروعة. حاربت Oprah العنصريّة بقوة، خصوصاً بين الأبيض والأسود، ورفضت العبودية، وفتحت منبرها لأبناء الأرض قاطبة، من دون أن تُهمل موضوعاً من شأنه أن يحرم المرأة حقوقها المدنيّة إلا وتطرّقت إليه. ولم تكن Oprah بعيدة عن السياسة، إذ كانت الداعم الأساسي لـObama، ومن المؤكد أنها رمز مهمّ في عالم الموضة، فهي تبهرنا أكثر وأكثر في كلّ إطلالة لها.

3- Kate Middleton: هي الشابة التي أصبحت أميرة بين ليلة وضحاها، وأماً لوريث العرش البريطاني. وقد استطاعت في فترة قصيرة أن تأسر قلوب ملايين البشر في أصقاع العالم. سيّدة مجتمع بامتياز، فرضت قوانينها الخاصّة على قصرٍ يصدر القوانين، وفرضت نفسها وشخصها في مرتع السياسة. وفوق ذلك، هي ناشطة اجتماعية رائعة، تضجّ حيويّة وتشعّ ذكاء؛ وبإمكان نظرة سريعة إليها أن تنقل إليك معنى البساطة العصريّة، فهي الأكثر تأثيراً في النساء في مجالَي الجمال والموضة؛ هي ببساطة أيقونة عصرها.

4- Barbara Walters: صحافية أمريكيّة في المجال الإذاعي والمرئيّ. أمضت 50 عاماً في نضالها النسائيّ، حيث أثبتت أنّ المرأة جديرة بأن تكون صحافية وإعلامية ومحاورة مذهلة، إذ كانت أوّل مذيعة أنثى تعمل كمذيعة مساعدة في شبكة إخباريّة مسائيّة. استضافت Barbara أهمّ رؤساء العالم وملوكهم وحاورتهم، منهم العرب والأجانب، لا سيّما الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز عام 2005.

5- Anna Wintour: رئيسة تحرير مجلة "فوغ" وشخصية استثنائية في عالم الأزياء والإعلام. تملك شخصية مميزة، جعلت الكثيرين ينادونها بالمرأة النووية. استطاعت من خلال تاريخها الطويل في مجال الأزياء والصحافة أن تصبح واحدة من أقوى الشخصيات وأكثرها سلطة في نيويورك. كان لها تأثير مباشر على السياسيين والإعلاميين، واستطاعت أن تتحكم بأجيال بأكملها من بوابة الأزياء.

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