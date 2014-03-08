هاشتاج “رجعوا جماهير” يتصدر “تويتر” عالميًا

احتل هاشتاج “#رجعوا جماهير” مركز الصدارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عالميًا منذ تدشينه من قِبل الإعلامي باسم يوسف عبر برنامجه “البرنامج”، مساء أمس الجمعة، عندما طالب المشاهدين الراغبين في عودة الفقرات الخاصة بها في البرنامج أن يشاركوا بكثافة لكي يعيدوها.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” بهذا الهاشتاج، سواء مرفقًا بتعليق أو منفردًا، والغريب في الأمر أنه ارتبط أيضًا بكتابات لا علاقة لها به على الإطلاق بما يعكس تعبيره عن جماهير الشعب المصري وليست جماهير الخاصة بالبرنامج فقط.