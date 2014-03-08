بالصور رئيس جامعة طنطا يطمئن على سير العملية التعليمية بالكليات

انتظمت الدراسة فى أولى ايام الفصل الدراسى التانى بكليات جامعة طنطا، حيث تم استقبال الطلاب وبدأت المحاضرات فى جو من الهدوء داخل الحرم الجامعى .

كما بدأت الأتوبيسات المخصصة من مرفق النقل الداخلى لمدينة طنطا لخدمة طلاب الجامعة وذلك من أماكن تجمعات الطلاب فى مواقف المعرض والمرشحة ومحطة القطار مروراً بشارع البحر وحتى داخل مجمع الكليات بسبرباى ذهاباً وإياباً وذلك كخدمة مميزة للطلاب لانهاء معاناتهم فى التنقل داخل المجمع.

> وقام الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس الجامعة بجولة تفقدية داخل كليات التربية والآداب والحقوق والهندسة والزراعة والمدن الجامعية يرافقه الدكتور محسن محمود مقشط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،واطمئن على انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية، كما اطمئن علي توفير جو مناسب لتلقى الطلاب لمحاضراتهم بشكل طبيعى.

> كما قام رئيس الجامعة، خلال الجولة، بلقاء بعض الطلاب وأكد لهم حرصه على توفير كافة الخدمات التى تهدف لراحتهم ،كما تفقد مطاعم المدن الجامعية واطمئن على تقديم الوجبات للطلاب بصورة صحية سليمة.