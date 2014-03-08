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وزيرة القوى العاملة: مصر لم تسحب ترشيح «البرعي» لرئاسة «العمل العربية»

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كشفت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، السبت، أن لم تسحب ترشيح اسم الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية للفترة من 2014/2018، والمقرر إجراء انتخابات شغل المنصب خلال انعقاد مؤتمر العمل العربي بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 أبريل المقبل.

يذكر أن مؤتمر العمل العربي في دورته المقبلة بالقاهرة سينتخب من خلال ممثلي أصحاب الأعمال بالدول العربية من وزارات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال مدير عاماً جديداً خلفاً للمدير الحالي، أحمد لقمان، الذي طلب إعفاءه من منصبه قبل استكمال مدته لظروف خاصة.

وتقدم لشغل المدير العام للمنظمة والذي يعتبر أعلى سلطة ادارية بمنظمة العمل العربية ومقره القاهرة عدة دول عربية منها الكويت والعراق وليبيا، وكانت مصر رشحت الدكتور البرعي للمنصب قبل عدة أشهر وكان يشغل وقتها وزير التضامن الاجتماعي، وقام بجولات مكوكية في عدة دول عربية لحشد التأييد له.

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