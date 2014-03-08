محافظ القاهرة يشهد انظلاق منظومة الجمع السكنى بالسيدة زينب والخليفة

كتب أحمد عبد الراضى .. تصوير: مصطفى السيد

شهد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، انطلاق منظومة العمل الجديدة بأحياء السيدة زينب والخليفة والتى تستهدف الجمع السكنى للقمامة والمخلفات من المنازل ونقلها إلى محطات المناولة أو المقالب العامة مباشرة من خلال متعهدى الجمع السكنى طبقاً للعقود الجديدة.

كما تنص المنظومة على تقسيم الحى إلى مربعات يتولى كل مربع متعهد يقوم بتخصيص عامل لكل 300 وحدة سكنية، وعدد سيارة لكل 800 وحدة، وأن يتم الجمع يوميا من المنازل والمحلات التجارية مما يساهم فى عدم إلقاء المخلفات بالشوارع ويمكن رفع الصناديق، على أن تقوم هيئة النظافة بمسئولية نظافة الشوارع وكنسها وغسيلها ومراقبة عمل المتعهدين مع رؤساء الأحياء المعنية.

وأكد السعيد بان التجربة الجديدة سوف تتم فى ستة أحياء بالمنطقة الجنوبية هم السيدة زينب والخليفة والمقطم ومصر القديمة والبساتين ودار السلام، وتم بدء العمل اليوم بحيين وسيتم تقيمهما يومياً لمدة أسبوع ثم يليها باقى الأحياء تباعاً على أن يتم تعميمها على كافة أحياء القاهرة، ويرتكز الهدف منها هو أن يتم الجمع من المنزل مباشرة من خلال توزيع أكياس سوداء لتجميع المخلفات العضوية وأكياس خضراء لباقى المخلفات الجافة مما يستلزم ضرورة مساهمة المواطن وتوعيته فى الفرز من المنبع .

وأضاف، يقوم المتعهدين بتجميع المخلفات ونقلها إلى المقالب العامة أو محطات المناولة، وتقوم هيئة النظافة بتوفير حاويات متحركة بكل حى سعة 18 طنا كنقاط مناولة للمساهمة فى تجميع المخلفات بها ونقلها إلى المقالب مباشرة تيسيراً على المتعهدين يتم اختيار أماكن مناسبة لها لا تؤثر على الحركة المرورية.

وأكد المحافظ على المتعهدين بضرورة توحيد الزى فى كل حى وعليه شعار الشركة والحى الذى يعمل به مع توفير بطاقة تعارف مع كل جامع قمامة، كما يقوم كل متعهد بلصق منشور على كل عقار محدد به كيفية التعامل وموعد الجمع وأرقام تليفونات للاتصال به فى حالة عدم حضور جامع القمامة.

وأشار المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أنه تم تقسيم حى السيدة زينب إلى 9 مربعات يتولى كل مربع منهم متعهد وتعيين 270 عامل بالحى لتغطية 85 ألف وحدة ويقوم على خدمتها 103 سيارات.

أما حى الخليفة تم تقسيمه إلى 8 مربعات يخدمها 250 عاملا، و95 سيارة لتغطية 70 ألف وحدة سكنية، وتجارية بالحى ويتم تحديد المواعيد مع السكان وأصحاب المحلات للتجميع منهم مباشرة.

شهد الاحتفال اللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعادل عباس رئيس حى الخليفة، وحسام الدين رأفت رئيس حى السيدة زينب، وحافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومتعهدى القمامة بالحيين الذين أكدوا للمحافظ على إصرارهم على نجاح التجربة لتكون نموذج لكافة أحياء القاهرة.