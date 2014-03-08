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اتحاد العمال يطالب بتأجيل المطالب الفئوية وإعطاء مهلة للحكومة

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اتحاد العمال يطالب بتأجيل المطالب الفئوية وإعطاء مهلة للحكومة اتحاد العمال يطالب بتأجيل المطالب الفئوية وإعطاء مهلة للحكومة

طالب جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، جميع مواقع العمل، ومنظماتهم النقابية بإرجاء المطالب الفئوية والسعى نحو الجهد والعطاء، لكى يتمكن الاقتصاد الوطنى من استرداد عافيته، وإعطاء مهلة للحكومة حتى تتمكن من تحقيق مطالب العمال المشروعة.

ومن جانبه، أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، أنهم قرروا دعوة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للاجتماع بالقيادات العمالية لبحث المشكلات النوعية التى تواجه آليات العمل والعاملين فى جميع القطاعات، وإيجاد الحلول الكفيلة لها، وفقا لجدول زمنى يتم الاتفاق عليه، وتعظيم الحوار مع رجال الأعمال.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن زيارة محلب للمحلة الكبرى، كان لها مردود على العاملين وآليات تشغيل المصانع، ونحن نأمل أن يواصل رئيس مجلس الوزراء زياراته الميدانية لمواقع العمل وخاصة الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأدوية وصناعات التعدين.

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