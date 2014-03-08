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جبرائيل: سنلتقى غداً بمسئولين بالخارجية لبحث تعويضات ومشاكل أقباط مصر فى ليبيا

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جبرائيل: سنلتقى غداً بمسئولين بالخارجية لبحث تعويضات ومشاكل أقباط مصر فى ليبيا جبرائيل: سنلتقى غداً بمسئولين بالخارجية لبحث تعويضات ومشاكل أقباط مصر فى ليبيا

 

صرح الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان، أنه سوف يلتقي غداً كبار المسؤلين بوزاة الخارجية،  لبحث أوضاع المصريين الأقباط الموجودين فى ليبيا، وبحث آليات التزام الليبية بصرف تعويضات لأسر الشهداء الذين تم أعدامهم فى ليبيا، وكذلك من تركوا أعمالهم فى ليبيا  جراء ملاحقتهم من الجماعات الجهادية والتكفيرية ومحاولة قتلهم على الهوية الدينية.

وأضاف جبرائيل فى تصريحاته بأنه فى حالة امتناع الحكومة الليبية عن صرف التعويضات سوف يتم رفع قضية دولية على الحكومة الليبية على غرار ما حدث فى قضية لوكربي فى حادث اتهام ليبيا بأسقاط الطائرة فوق الجزر الاسكتلندية،وقيام ليبيا بدفع سبعة مليار دولار تعويضاً لأسر الضحايا، كما سوف يبحث جبرائيل عدداً من الملفات مع المسؤولين بالخارجية المصرية على أخصها كيفية استثمار الطاقات البشرية وأموال المقيمين بالخارج لدعم الأقتصاد المصرى.

كما سوف يبحث ايضاً تشكيل وفد تحت اشراف الخارجية للسفر إلى الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الأوربية بالتنسيق مع الجاليات المصرية الأسلامية والقبطية، لأقناع الرأي العام الأوربى والأمريكى بالثورة المصرية، وجرائم وأرهاب تنظيم الإخوان فى ، وامتداد خطره على المجتمعات الأوربية والأمريكية.

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