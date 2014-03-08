صحفيو “الأيام” ينظمون وقفة أمام نقابة الصحفيين ضد رئيس مجلس إدارة الجريدة

قرر صحفيو الأيام تنظيم وقفه احتجاجيه امام سلالم نقابه الصحفيين رافعين صور لحسن كامل وطارق الطويل كما اعلن بعضهم الدخجول في اضراب عن الطعام امام مكتب النقيب ضياء رشوان كما حرَّر عددٌ من الزملاء بموقع «الأيام» الإخباري، محضرًا بقسم شرطة الدقي، ضد حسن كامل، رئيس التحرير،ورجل الاعمال طارق الطويل رئيس مجلس الاداره بداعي امتناعهم عن دفع رواتب الموظفين، لثلاثة أشهر متتالية.

وبحسب المحضر، تعرَّض الزملاء لما أسموه «تسويفات متتالية»، من رئيس التحرير،ورئيس مجلس الاداره بخصوص موعد الرواتب، بحجة نقص التمويل، وعدم وجود سيولة، بحجه مشاركة طارق الطويل، في مشروع إسكان مع الحكومة، بتكلفة عالية، اضطَّرته لسحب السيولة من السوق، مما سبَّب تأخير رواتب الصحفيين،.

يذكر أن الطويل أتفق مع كامل علي غلق مقر الجريده ، حيث غيَّر أقفال الأبواب، مانعًا دخول الصحفيين للمقر، في وقتٍ قال فيه أشرف عباس، المنسِّق العام لمرصد «صحفيون ضد التعذيب» إن المرصد يبحث في هذه الآونة سبل التضامن مع «صحفيي الأيام وعن شركه الربوه الي يمتلكها طارق الطويل فأنه يوجد قضية رقم 5257 لسنه 2013 جنح اكتوبر والمستأنفه تحت رقم 1235 لسنه 2013 جنح مستأنف 6 اكتوبر والمنعقدة بمحكمة الجيزة الكليه بشارع ربيع الجيزى بجوار مجمع المصالح الحكومية بالجيزة وموضوعها نصب وعدم تسليم الوحدات المباعه وتهريب الاموال خارج البلاد,بالاضافه الي عدم التزام الشركه بالمساحات الموقعه بالعقود فالشقة التى تبلغ مساحتها 210 متر مربع في العقد تبلغ مساحتها على الطبيعة 119 متر.