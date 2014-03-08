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بالصور.. اتحاد الكتاب يكرم شعراء الفصحى وغياب سلماوى

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بالصور.. اتحاد الكتاب يكرم شعراء الفصحى وغياب سلماوى بالصور.. اتحاد الكتاب يكرم شعراء الفصحى وغياب سلماوى

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الأول لشعبة شعر الفصحي في اتحاد الكتاب، في مقر الاتحاد في الزمالك، وقد تغيب الكاتب محمد سلماوي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب، عن افتتاح المؤتمر، وهو ما أثار حالة من الغضب بين المشاركين بعد أن كان مقرراً أن يفتتحه ويحضر فعالياته.
> وكرم المؤتمر عددًا من مبدعي شعر الفصحي في ،وهم الشاعر محمد الشهاوي الذي يرأس المؤتمر وجاء على رأس الشعراء المكرمين الشاعر” محمد فريد أبو سعدة الذي تعرض لأزمة قلبية مؤخرًا، والشاعر أحمد شلبي، وأحمد مبارك، والشاعر إسماعيل عقاب، ودرويش الأسيوطي، والشاعر صلاح اللقاني، وياسين الفيل.

وبدأ بعد التكريم فعاليات الجلسة الأولى تحت عنوان “المشهد الثقافي في مصر وشعر الثورة”، كما قدم شهادة لمبدعي شعر الفصحى عن المشهد السياسي الحالي، وشارك في الجلسة الأولى: الشاعر الحسيني عبد العاطي، الشاعر السيد الخميسي، الشاعر رفعت المرصفي، الشاعرة شريفة السيد، الشاعر محمد عبد العال، الشاعر محمود الفحام والشاعر محمود عبد الصمد.

والجلسة الثانية من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساءً، بعنوان “شهادات مبدعى شعر الفصحى”، ويتقدم بالشهادات عدد من الشعراء هم “أشرف البولاقى، الحسينى عبد العاطى، السيد الخميسى، رفعت المرصفى، شريفة السيد، محمد على عبد العال، محمود الفحام، محمود عبد الصمد”، وشهادات بعض المبدعى العرب ضيوف المؤتمر “خالد الخفاجى من المغرب، محمد نصيف من العراق”.

ثم يختتم المؤتمر بجلسة ختامية تبدأ فى تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً، بعرض أمسية شعرية يشارك فيها عدد كبير من شعراء الفصحى فى مصر.

الجدير بالذكر أن مؤتمر اليوم الواحد لشعر الفصحى، والذى تقيمه شعبة الشعر باتحاد الكتاب، يرأس المؤتمر الشاعر محمد محمد الشهاوى، وأمين عام المؤتمر الشاعر عاطف الجندى، وتتكون أمانة المؤتمر من عدد من الشعراء هم “محمد ثابت، بيومى الشيمى، سعيد الصاوى، أحمد مصطفى معوض”.

 

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