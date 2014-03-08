بالصور .. وزير الطيران يتفقد توسيعات مطار الغردقة الدولي في أولى جولاته

تفقد الطيار حسام كمال أبو الخير، وزير الطيران المدني، مطار الغردقة الدولي بعد ظهر اليوم السبت، لمتابعة الأعمال الإنشائية من مبنى الركاب الجديد.

وزار الوزير المبنى الجديد بمطار الغردقة و الذي وصلت فيه الإنشاءات الى مراحلها النهائية، وصحبه خلال الجولة محافظ البحر الأحمر، كما تفقد مشروع الممر الجديد، ثم التقى بالعاملين من جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم لتحسين بيئة العمل.

وشدد الوزير خلال جولته بالغردقة على ضرورة وضع جدول زمنى محدد بالتوقيتات للأعمال الجارية بالمبنى، وتحديد تاريخ لإفتتاح المبنى تجريبياً، مع وضع تاريخ انتهاء محدد لكل بند من بنود التجهيز والتشغيل التجريبي، حتى يسهل متابعتها وتلافي أية معوقات قد تؤخر تشغيل المبني.

وصرح الوزير خلال الجولة أن خطة تطوير وزيادة سعة المطارات الاستيعابية تسير وفق المخطط لها، وتهدف إلى القفز بسعة المطارات المصرية إلى 75 مليون راكب، وهو ما يمهد لنمو الحركة السياحية بشكل كبير، وأضاف كمال أن هذه السعة تفوق أعداد الركاب المتوقعة حتى عام 2020، والتي من المتوقع أن تصل الى 55 مليون راكب .

الجدير بالذكر أن المبنى الجديد تبلغ مساحته 92 ألف متر مسطح، ويحتوي على 3 أدوار منها دور للسفر ودور للوصول ودور للخدمات، وتبلغ سعته الاستيعابية 7,5 مليون راكب سنوياً، ومزود بــ 72 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر، و 20 بوابة مغادرة، ومنطقة أسواق حرة، وباستكمال هذا المبنى ترتفع سعة المطار الكلية الى 13 مليون راكب سنوياً، هذا بالإضافة إلى إنشاء ممر جديد للطائرات يصل طوله إلى 4 كليو مترات وعرضه 75 متراً، ليستقبل الطائرات العملاقة، وبتكلفة قدرها 486 مليون، وكذلك إنشاء حقل جوي على مساحة 425 الف متر مسطح، يحتوي على 16 موقعاً جديدًا للطائرات منها 2 موقع للطائرات العملاقة، ليزيد عدد المواقع بمطار الغردقة إلى 52 موقعاً بالمطار، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى و الحقل الجوي 2,3 مليار جنيه، بالتمويل الذاتي دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء.