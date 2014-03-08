الأمم المتحدة : مقتل ونزوح 90 % من مسلمى “بانجى” عاصمة أفريقيا الوسطى

قالت منسقة شؤون الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس، الجمعة، إن عدد المسلمين الباقين في بانجي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد حملة عنف شنتها ميليشيات مسيحية انخفض إلى أقل من ألف شخص من بين أكثر من 100 ألف كانوا يعيشون هناك.

وقالت «آموس» إنه مع نزوح 650 ألف شخص جراء الصراع الديني لم تحصل الأمم المتحدة سوى على أقل من الخمس من مبلغ 551 مليون دولار كانت طلبته في ديسمبر الماضي لتقديم مساعدات غذائية ورعاية طبية ومأوى.

وقالت في مؤتمر صحفي: «التركيبة السكانية لجمهورية أفريقيا الوسطى تتغير، من وضع كان فيه ما يتراوح بين 130 ألفا و145 ألف مسلم يعيشون في بانجي إلى وضع تقلص فيه العدد إلى نحو عشرة آلاف في ديسمبر».

وأضافت: «نعتقد أن العدد انخفض الآن إلى 900 ومن ثم يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة».

وبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، اقتراحًا بتشكيل قوة لحفظ السلام من 12 ألف جندي لوقف أعمال القتل، لكنه لم يتوصل إلى قرار.

ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن تقدم فرنسا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشروع قرار، لكن القلق يساور بريطانيا والولايات المتحدة بشأن تكلفة قوة كبيرة كهذه.