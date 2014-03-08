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رئيس "تشريع مجلس الدولة" تعقيبا على تحصين العليا للرئاسة: "لا تعليق"

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رئيس "تشريع مجلس الدولة" تعقيبا على تحصين العليا للرئاسة: "لا تعليق" رئيس "تشريع مجلس الدولة" تعقيبا على تحصين العليا للرئاسة: "لا تعليق"

التقت اليوم السابع مع المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عقب إعلان مؤسسة الرئاسة عن إقرارها لقانون الانتخابات الرئاسية، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار على عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية.

وتعقيبا على تمسك مؤسسة الرئاسة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وتجاهلها عدم الأخذ بما انتهى إليه قسم التشريع من عدم جواز تحصين قرارات اللجنة، قال العجاتى "لا تعليق".

من جهته قال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، إن قسم التشريع قد أرسل رأيه فى القانون إلى مؤسسة الرئاسة، ورأى عدم جواز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لما يحمله التحصين من شبهات عدم الدستورية قد تطيح بشرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن مؤسسة الرئاسة، لم تأخذ برأى القسم، ولذلك فهى صاحبة القرار وتتحمل المسئولية القانونية والدستورية أمام الشعب المصرى.

وكانت مؤسسة الرئاسة قد أصدرت القانون اليوم ونصت المادة السابعة منه على «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء».

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