وكيل الصحة بالفيوم يتفقد استعدادات المدارس للوقاية من الأنفلونزا

تفقد مدحت محمد شكرى وكيل وزارة الصحة بالفيوم اليوم يرافقه حسام السقا مدير عام التأمين الصحى بعض المدارس بالمحافظة، للتأكد من تمام الاستعدادات الخاصة بالوقاية من الأنفلونزا الموسمية، ومراجعة توفير أماكن للملاحظة والكشف والرعاية لأية حالات تظهر عليها أى أعراض، وتوفر الأدوية اللازمة.

وصرح شكرى اليوم السبت، بأنه يصطحب خلال الجولة جميع المسئولين عن أعمال الوقاية والمراقبة الصحية ومكافحة العدوى وغيرها، وأن جميع مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام يقومون دوريا بزيارات مفاجئة لجميع المدارس التى تقع فى نطاق عمل كل منهم.

وأبدى وكيل الوزارة ملاحظاته بشأن بعض المدارس، وقرر إرسال تقرير تفصيلى عنها لوزارتى الصحة والتربية والتعليم، بينما أشاد بمستوى النظافة والاستعداد تجاه البعض الآخر.