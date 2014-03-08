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وزير التعليم: التابلت يدخل مدارس 4 محافظات جديدة غداً

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وزير التعليم: التابلت يدخل مدارس 4 محافظات جديدة غداً وزير التعليم: التابلت يدخل مدارس 4 محافظات جديدة غداً

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه تطبيقاً لخطة الوزارة فى التوسع فى إدخال التكنولوجيا فى الحقل التعليمى، سيتم ابتداء من غد، بدء الإجراءات التنفيذية لتشغيل منظومة التعليم المطور (الفصل التفاعلى) بفصول الصف الأول الثانوى بنوعيه (العام والفنى) بأربعة محافظات جديدة، وهى محافظات دمياط والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء.

وأشار إلى أنه سيصل عدد المحافظات التى تطبق هذه المنظومة إلى تسع محافظات، حيث شملت المرحلة الأولى التجريبية ست محافظات هى (مطروح والوادى الجديد وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء ـ وشمال سيناء)، وتم التطبيق الفعلى فى خمسة محافظات مع بداية العام الدراسى الحالى، بينما حالت الظروف الأمنية فى محافظة شمال سيناء دون بدء العمل باستخدام المنظومة، ليبدأ غداً مع الثلاث محافظات الأخرى.

وتتكون منظومة الفصل التفاعلى من سبورة ذكية وجهاز كمبيوتر(dc) للمدرس وجهاز تابلت مع كل طالب، وترتبط المنظومة جميعها بشبكة اتصال داخل الفصل تتيح للطالب التفاعل من خلال جهاز التابلت الخاص به مع المعلم والسبورة الذكية.

ويفتتح الدكتور محمود أبو النصر تنفيذ التجربة غداً بمحافظة دمياط بمدرسة اللوزى الثانوية للبنات، حيث يقوم بجولة تفقدية يرافقه المحافظ، والقيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة، ويسلم سيادته الطلاب التابلت المدرسى.

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