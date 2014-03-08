سبورت: برشلونة يضم 4 لاعبين في الصيف .. ويمدد لتاتا حتى 2016

برشلونة، (إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم السبا أن فريق برشلونة يعتزم ابرام أربع صفقات على الأقل لتعزيز صفوفه، العدد الذي قد يصل إلى ست في حال رحيل لاعبين.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية إلى أن إدارة النادي بدأت في التفكير في الموسم المقبل من خلال اجتماع عقد الجمعة بين رئيسه جوزيب ماريا بارتوميو ونائبه للشئون الرياضية جوردي مستري، ومدرب الفريق خيراردو "تاتا" مارتينو، والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا.

وأوضح المصدر أن النادي الكتالوني تأكد من استعداد مارتينو للبقاء في صفوف الفريق حتى 2015 حينما ينتهي عقده بغض النظر عن نتائج الفريق الموسم المقبل، كما أن النادي يسعى لمد التعاقد حتى يونيو 2016.

وأضاف المصدر أن النادي بات يفكر في تعزيز صفوف الفريق، خاصة مراكز حراسة المرمى وقلب الدفاع وخط الوسط.

وترى الصحيفة أن مارك أندريه تير شتيجن حارس بروسيا مونشنجلادباخ الألماني هو خليفة فيكتور فالديس في الدفاع عن عرين النادي الكتالوني، بعد أن أعلن الأخير نيته الرحيل بنهاية الموسم، رغم أن البرسا لم يؤكد تعاقده مع الأول.

وأضاف المصدر أن النادي الكتالوني يعتزم التعاقد مع قلب دفاع دولي وله خبرة كبيرة، ومستعد للمشاركة بشكل أساسي في فريق بحجم البرسا، مشيرا إلى أن برشلونة يسعى لضم لاعب سريع ويجيد التعامل مع الألعاب الهوائية ويجيد بناء الهجمة.

كما يسعى النادي الكتالوني للتعاقد مع قلب دفاع ثان، لكن بمواصفات مختلفة، فسيكون أصغر سنا ومستعد للجلوس على مقاعد البدلاء وتتزايد خبرته بمرور السنوات.

أما المركز الآخر الذي يرغب برشلونة في تعزيزه هو خط الوسط، حيث يسعى النادي للتعاقد مع لاعب خط وسط سريع وقوي، مثل التشيلي أرتورو فيدال، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وستعتمد الصفقتان على رحيل الظهير داني ألفيش والمهاجم التشيلي ألكيسيس سانشيز أو الإسباني بدرو رودريجز.

وفي المقابل قد يفكر البرسا، وفقا للمصدر، في بيع اثنين من لاعبيه الأساسيين، أحدهما ألفيش، في الصفقة التي قد تدر على النادي الكتالوني مبلغ كبير، اضافة إلى سانشيز أو ألكسندر سونج.