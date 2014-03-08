الجيش يحتفل بيوم الشهيد تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض

أكد اللواء أح نبيل الخميسى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن إحتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم يجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخنا الطويل ، وأنها دائماً على العهد والوفاء بهم وبأسرهم وتستعيد بعضاً من القيم النبيلة وقصص الشجاعة والبطولة التى يبذلها أبناء القوات المسلحة قادة وضباطا وجنوداً من أجل مصر وتفانيهم فى الدفاع عن وطنهم والزود عنه فى نسيج وطنى واحد لا فرق بين مسلم ومسيحى فضربوا أروع الأمثلة للتضحية والفداء.

وأشار أن هذا الإحتفال يتزامن مع ذكرى إستشهاد الفريق أول / عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة عام 1969 خلال معارك الإستنزاف معطياً المثل لشجاعة القائد وجسارته من أجل تحقيق الواجب الوطنى.

وأكد على حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتقديم كل ما يتسير من خدمات لهم ولاسرهم وهى فى تطور دائم يتناسب مع عوامل التقدم على المستوى الوطنى بل والعالمى فى هذا المجال وهى تعمل بجد وإخلاص كى تتمكن من تحقيق مهامها طبقاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة التى تؤكد على الإرتقاء بالخدمات المقدمة لأسر الشهداء ومصابى العمليات بما يتناسب مع قدر التضحيات التى بذلها هؤلاء الأبطال .

وعن مظاهر الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم هذا العام أشار إلى أنه سيتم إقامة شعائر صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد ، كما يقوم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين ومصابى العمليات الحربية بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول ، كذلك سيتم إقامة معرض فنى للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل ، ومهرجان رياضى بجهاز الرياضة للقوات المسلحة دورى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة بين فرق الجمعية مسابقة الشطرنج بين أعضاء الجمعية [ ضباط الخدمة - متقاعدين ] عروض للموسيقات العسكرية ، فضلاً عن تنظيم زيارة لمقابر الشهداء بالسويس والإسماعيلية ، كما سيتم تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ، كما يتم زيارة مصابى العمليات الحربية وتكريمهم.

وأشار الي جهود جمعية المحاربين القدماء في تنظيم الجمعية العمومية الرابعة والعشرين للأتحاد العربي للمحاربين القدماء والتي استضافتها مصر خلال شهر فبراير الماضي بمشاركة 18 دولة و23 منظمة والتي خرجت بالعديد من القرارات والتوصيات التي تدعم ركائز التعاون والعمل المشترك من اجل تقديم افضل مستوي ممكن من الخدمات المقدمة لاسر الشهداء والمصابين.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر للإحتفال بهذه المناسبة الوطنية .